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Без штанов, но в панаме: житель центра Нижнего Тагила устроил концерт на собственном балконе (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Без штанов, но в панаме: житель центра Нижнего Тагила устроил концерт на собственном балконе (ФОТО, ВИДЕО)

8 июля 2016, 10:05Crazy NewsПавел Щербина
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