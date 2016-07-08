Без штанов, но в панаме: житель центра Нижнего Тагила устроил концерт на собственном балконе (ФОТО, ВИДЕО)

Возможно, совокупность этих обстоятельств и сподвигла одного из тагильчан к утреннему концерту на собственном балконе 8 июля примерно в 8:30 утра.

Тагильчане, проезжавшие сегодня мимо дома №38а на ул. Садовая, сообщили TagilCity.ru о том, что мужчина в трусах и панаме даёт концерт на 4-ом этаже.

По словам очевидцев, тагильчанин пел песни и играл на гитаре.