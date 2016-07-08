Без штанов, но в панаме: житель центра Нижнего Тагила устроил концерт на собственном балконе (ФОТО, ВИДЕО)
8 июля 2016, 10:05Crazy NewsПавел Щербина
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Лето – пора отпусков. А хорошая погода – залог отличного настроения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Возможно, совокупность этих обстоятельств и сподвигла одного из тагильчан к утреннему концерту на собственном балконе 8 июля примерно в 8:30 утра.
Тагильчане, проезжавшие сегодня мимо дома №38а на ул. Садовая, сообщили TagilCity.ru о том, что мужчина в трусах и панаме даёт концерт на 4-ом этаже.
По словам очевидцев, тагильчанин пел песни и играл на гитаре.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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