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#домахорошо
Послание из СССР в бутылке из под водки найдено в роддоме Челябинска
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Послание из СССР в бутылке из под водки найдено в роддоме Челябинска

Сегодня, 14:20Crazy NewsФото: 74.ru
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