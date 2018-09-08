Послание из СССР в бутылке из под водки найдено в роддоме Челябинска

В Челябинске строители нашли в роддоме «капсулу времени» с посланием из 80-х годов.

Послание из 80-х годов обнаружили строители, которые делали ремонт в роддоме в Челябинске. В бутылке из под водки была обнаружена записка от строителей, которые в 80-е годы прошлого века возводили корпус медучреждения.

В письме сказано, что зарплата плотника в СССР составляет 180-200 рублей. Строители пишут, что живется им непросто, продукты есть, но вот мяса они не видят годами. В конце своего письма плотники просят сообщить о находке.

Теперь девушка, в руки которой попал артефакт, ведет поиски тех строителей, которые возводили медицинский корпус, либо их родственников и близких людей.