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Новости Нижнего Тагила

Житель Финляндии забеременел после смены пола

8 октября 2017, 17:35Добавить новость
больница,дети,курьезы,женщина,мужчина,беременность,финляндия

В Финляндии появился первый мужчина, который смог забеременеть. Однако в прошлом этот мужчина был женщиной и недавно сменил пол.

Житель Финляндии, который изначально родился женщиной, изменил пол путём хирургической операции, но прервал гормональную терапию, чтобы забеременеть. В этом решении его поддержал партнёр, и теперь семья ожидает прибавления, сообщают «РИА Новости».

Процесс беременности проходит без осложнений, проблемы возникают только с посещением больниц, так как компьютерные программы не принимают сведений о беременности человека, который имеет мужской идентификационный номер.

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