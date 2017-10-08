Житель Финляндии забеременел после смены пола

В Финляндии появился первый мужчина, который смог забеременеть. Однако в прошлом этот мужчина был женщиной и недавно сменил пол.

Житель Финляндии, который изначально родился женщиной, изменил пол путём хирургической операции, но прервал гормональную терапию, чтобы забеременеть. В этом решении его поддержал партнёр, и теперь семья ожидает прибавления, сообщают «РИА Новости».



Процесс беременности проходит без осложнений, проблемы возникают только с посещением больниц, так как компьютерные программы не принимают сведений о беременности человека, который имеет мужской идентификационный номер.