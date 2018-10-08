Транссексуала выгнали с конкурса красоты в Екатеринбурге из-за откровенного видео

На видео девушка с полуобнаженной грудью в матерной форме объясняет, какой ей нужен избранник.

Ищу принца на белом коне. Мне нужен элитный мужик. Занимаясь проституцией, я поняла, что натуралов нет. Даже женатые мужики любят, когда их... Но я не активна, нет, заявляет на видео Лика.

Организаторы конкурса посчитали, что подобное поведение не соответствует образу настоящей женщины. Беря Лику на конкурс, организаторы хотели продемонстрировать, что транссексуал может быть женственным, талантливым и красивым.