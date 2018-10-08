Транссексуала выгнали с конкурса красоты в Екатеринбурге из-за откровенного видео
Сегодня, 06:30Crazy NewsФото: личная страница героя публикации в соцсети
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге организаторы конкурса красоты, приводящегося для пышных девушек, отстранили от участия в нем транссексуала Лику Мерседес, которая выложила в интернет откровенное видео.
Сюжеты: Екатеринбург
На видео девушка с полуобнаженной грудью в матерной форме объясняет, какой ей нужен избранник.
Ищу принца на белом коне. Мне нужен элитный мужик. Занимаясь проституцией, я поняла, что натуралов нет. Даже женатые мужики любят, когда их... Но я не активна, нет, заявляет на видео Лика.
Организаторы конкурса посчитали, что подобное поведение не соответствует образу настоящей женщины. Беря Лику на конкурс, организаторы хотели продемонстрировать, что транссексуал может быть женственным, талантливым и красивым.
Кроме того, ранее девушка стала участницей скандала в ночном клубе. Тогда она ударила мужчину, сломав ему ключицу, за то, что он предложил ей уединиться в туалете, сообщает «Комсомольская правда».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей