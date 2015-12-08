Городская фауна в стиле «ми-ми-ми». На одной из центральных улиц Нижнего Тагила видели белку (ФОТО)

Чаще всего сообщения о животных на улицах города имеют негативный окрас. Это либо новости о новых пострадавших от бродячих собак, либо сообщения о «подвигах» догхантеров, перемежающиеся с инициативами Администрации города, которая старается внести гармонию в этот хаос.

Кроме бродячих собак улицы Нижнего Тагила периодически посещают лисы и даже дикие кабаны, впрочем, не всякий кабан на улицах города – повод для радости. Недавно в лесу Свердловской области был застрелен гигантский вепрь.

Сегодняшний городской герой – маленькая, милая белочка, которая по своим беличьим делам посетила сквер у Рудоуправления напротив Площади Горняков. О том, что на Вые живут белки – уже известно. В последний раз пушистую красавицу видели у школы №50.

Ещё ближе к людям белку, вероятно, привёл поиск еды. Возле Рудоуправления сердобольные люди регулярно кормят голубей, не исключено, что голубиная пища пришлась по душе и лесным грызунам.

TagilCity.ru обращает внимание тагильчан на то, что белки требуют осторожного и трепетного отношения. Не пытайтесь догнать её и поймать, сколь сильным бы ни было желание сделать с ней селфи. Скорее всего, животное не хочет объятий, оно находится в поиске еды, лучшее, что вы можете сделать для него – не мешать.