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Городская фауна в стиле «ми-ми-ми». На одной из центральных улиц Нижнего Тагила видели белку (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Городская фауна в стиле «ми-ми-ми». На одной из центральных улиц Нижнего Тагила видели белку (ФОТО)

8 декабря 2015, 15:55Crazy NewsПавел Щербина
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