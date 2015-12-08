В Нижнем Тагиле автолюбитель попытался взять сотрудника ГИБДД «на понт», предъявив поддельные «корочки»

Накануне вечером один из сотрудников ГИБДД остановил машину «Тойота» за нарушение правил тонировки стёкол. Не успел полицейский представиться, как перед его лицом появилось удостоверение сотрудника Главного управления МВД России по Свердловской области. Очевидно, что автолюбитель рассчитывал, что полицейский, проникнувшись важностью момента, тут же его отпустит.

К разочарованию владельца «Тойоты», инспектор ДПС всё же решил вчитаться в документ. Он обнаружил, что удостоверение не соответствует установленному образцу, возможно даже поддельное. Затем последовало разбирательство: от автолюбителя потребовали документы на машину и водительские права, после чего предложили проследовать в патрульный автомобиль.

В конце концов, 52 -летнего мужчину, который был уже сам не рад своему поступку, доставили в 16 полицейский отдел. Уже там он рассказал, что «удостоверение» ему якобы подарили на юбилей друзья.

В итоге лже-полицейскому за использование заведомо ложного документа грозит до 6 месяцев административного заключения. Про тонировку, в суматохе, видимо забыли.