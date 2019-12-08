В Екатеринбурге на выставке картин обнаженную Маргариту заклеили стикерами
В Екатеринбурге на художественной выставке в галерее искусств на Горького, 4а интимные места у обнаженных женщин на картинах заклеили стикерами, сообщает Znak.
Один из художников Владимир Тузулуков, который выставляет свои картины уже более 20 лет, рассказал, что такой случай он видит впервые.
В наше время пытаться что-то закрыть или урезать — это смешно, просто глупость,сообщил живописец телеканалу «360».
Директор Уральской выставки Андрей Чайников объяснил такие меры тем, что у выставки есть возрастной ценз — 0+. Несколько родителей пожелали скрыть от детей пикантные места у обнаженных женщин.
Стикеры с картин сняли 7 декабря, рассказал арт-директор галереи «Урал-Постер» Салават Фазлитдинов.
Не знаю, почему устроители так решили. Возможно, они хотели перестраховаться. Особенно показательна картина из «Мастера и Маргариты», где королева бала Маргарита предстает обнаженной, как нам это показано в том числе и в кино,рассказал Фазлитдинов.