Тиктокер в Екатеринбурге прошел в ТЦ без паспорта, бегал и носил охранников на руках

Тиктокер из Екатеринбурга записал на видео, как пытается пройти в ТРЦ «Гринвич» без паспорта. Он убегал от охранников, атаковал их и носил на руках.

Ролик быстро набрал в сети TikTok более 1,5 тысяч лайков. Сначала молодой человек пытался пройти в торговый центр мирно — показал охранникам QR-код, но отказался предоставить паспорт. По словам записывающей ролик девушки, в данных QR-кода указываются последние три цифры номера паспорта. Однако охранник ей ответил, что это не к нему вопрос, так как решения принимает не он. Молодой человек продолжает попытки пройти в ТРЦ, утверждая, что ему требуется купить куртку, пишет Е1 со ссылкой на Telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург». Охранник продолжает спорить с молодым человеком, который заявляет, что готов показать еще раз код и говорит на камеру, что проверять его отказываются. После этого он уже с применением грубой силы начинает пробиваться к магазинам. Он пытается пройти мимо, убежать от охранников, замахивается на них, а одного даже унес на руках. Охранники не поддаются на провокации. Ситуацию разрешил другой сотрудник ТЦ, который проверил код и заявил, что тиктокер может пройти.

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