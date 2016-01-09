В Екатеринбурге пенсионерка грозилась взорвать жилой дом

В ночь на Рождество в Екатеринбурге 62-летняя пенсионерка угрожала взорвать жилой дом на Ломоносова. Как рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области, женщина сама позвонила в полицию и сообщила, что 15 лет назад получила в наследство от родителей квартиру, но до сих пор не может в неё попасть. Поэтому её терпение лопнуло, и она готова взорвать дом, в котором находится эта квартира.

Личность гражданки сыщики установили оперативно, ею оказалась одинокая местная жительница по имени Любовь, проживающая с кошкой на улице Советской. Долгое время она судится с братом за право пользоваться жилищем своих родителей, но близкий родственник не позволяет ей этого делать. Другие родные, а всего их пять человек, свои права в суде не отстаивают. Женщина, обозлённая этим обстоятельством, чтобы хоть как-то отомстить брату, выпила стакан шампанского и набрала «02 рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

На указанный адрес выехали спецслужбы, сотрудники «Урал-вымпела». Взрывоопасных устройств не обнаружили.