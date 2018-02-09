Портрет Александра I в тагильском музее ИЗО назван подделкой (ВИДЕО)

Эксперты рассказали, что они используют самые обычные снимки с фотоаппарата, чтобы определить стилистику произведения искусства. Кроме того, эксперты исследуют картину при помощи микроскопа. Также химический анализ краски помогает установить эпоху, когда была написана картина.

В дальнейшем после обработки данные предоставляются экспертам по живописи. Они в соответствии со спецификой своей деятельности выносят предварительный вердикт.

Сообщается, что именно после таких исследований было вынесено предположение, что портрет Александра Первого из тагильского музея ИЗО является подделкой. Однако картина оказалось не поддельной, а многослойной: на ней найдено изображение неизвестного офицера, которому неизвестный художник пририсовал голову правителя.

Издание «Новый день» озвучило, что картина явлеятся подделкой, однако в музее информацию опровергли.