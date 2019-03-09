Феминистки в Екатеринбурге 8 марта требовали хлеба и роз

8 марта, уже традиционно, в столице Урала прошел митинг феминисток. Девушки с плакатами собрались у памятника Ленину. В мероприятии приняли участие около 40 активисток.

Девушки скандировали лозунги против домашнего насилия и говорили о равноправии полов.

На плакатах были замечены фразы: «Сексистские шуточки не смешные!», «Домашний труд — тоже труд», «Требуем хлеба и роз», пишет Е1.