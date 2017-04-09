Екатеринбуржцу выписали штраф за превышение скорости: в этот момент его автомобиль перевозил автовоз (ФОТО)

Роботы, выписывающие штрафы, захватили ГИБДД и учинили беспредел. Другого объяснения такому я найти не могу. Вообще, на этот штраф можно посмотреть как на комплимент: в полиции считают, что я на скорости 86 км/ч могу вот так плотно, между столбиками, со сложенными зеркалами… Да, я просто долбаный каскадер!