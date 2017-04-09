Екатеринбуржцу выписали штраф за превышение скорости: в этот момент его автомобиль перевозил автовоз (ФОТО)
9 апреля 2017, 12:50Crazy News
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Пока житель уральской столицы летел в самолете в Москву, его машина без владельца нарушила ПДД: инспекторы ГИБДД выписали штраф автомобилисту за превышение скорости, пока ТС транспортировали на автовозе.
Сюжеты: Екатеринбург
8 апреля мужчина получил уведомление о дорожном штрафе. Бывшему директору по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Дмитрию, работающему сейчас в Москве, предъявлен штраф ГИБДД за превышение скорости.
Судя по фотографии, которую прислали автовладельцу, его машина нарушила правила дорожного движения, когда ее в Москву везла транспортная компания, сообщает URA.RU.
Дмитрий, комментируя ситуацию, сказал:
Роботы, выписывающие штрафы, захватили ГИБДД и учинили беспредел. Другого объяснения такому я найти не могу. Вообще, на этот штраф можно посмотреть как на комплимент: в полиции считают, что я на скорости 86 км/ч могу вот так плотно, между столбиками, со сложенными зеркалами… Да, я просто долбаный каскадер!
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