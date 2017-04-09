Танцующих тверк собаку и ее хозяйку из Екатеринбурга пригласили принять участие в съемках шоу «Танцы» (ФОТО, ВИДЕО)

8 апреля в уральской столице прошел региональный этап кастинга телешоу «Танцы». 150 человек боролись между собой за участие в четвертом сезоне, чтобы судьи хореографического конкурса сказали им заветное «Вы в танцах».

Собака Эри и ее хозяйка дрессировщица Наталья выступили дуэтом в модном стиле тверк. Животное демонстрировало перед отборочным жюри многочисленные трюки, повороты, развороты, танцы, воинственные возгласы.

За каждый удачный номер Эри получала вознаграждение в виде лакомства. Поэтому она старалась из всех сил, несмотря на смущение и незнакомую обстановку. Эри так очаровала судей проекта, когда под музыку виляла хвостом и совершала сложные трюки, что ее и Наталью организаторы пригласили в Москву.

В качестве полноценных участников они, конечно, не примут участие: Эри и Наталья будут участвовать в съемках как гости. В награду за свой необычный танец на кастинге Эри получит телячью ножку, об этом рассказала ее хозяйка, как сообщает «Комсомольская правда».