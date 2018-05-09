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Новости Нижнего Тагила

Сотрудница «Монетки» в Екатеринбурге отдала гипнотизёру 24,5 тыс. рублей из кассы

9 мая 2018, 06:35Добавить новость
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Необычный случай произошёл в магазине торговой сети «Монетка» в Екатеринбурге. Мужчина заговорил с продавцами, после чего покинул магазин с 24,5 тыс. рублей. Как именно они отдали деньги мужчине, и что он говорил, женщины не могут вспомнить.

Неизвестный мужчина подошёл к сотрудницам продуктового магазина «Монетка» и протянул им 100 рублей с просьбой разменять. Это было последним, что помнят продавцы. 

По словам очевидцев, после непродолжительного разговора одна из женщин открыла кассу и достала оттуда 24 тыс. 500 рублей, которые отдала мужчине. Через 10 минут после его ухода женщины пришли в себя, но не могли вспомнить, что происходило ранее.

В отделение полиции поступило заявление, в котором указано, что хищение денежных средств произошло путём гипноза, сообщает Ura.ru. Правоохранительные органы проводят проверку, опрашивают персонал магазина и свидетелей, пытаются установить личность подозреваемого.

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