Сотрудница «Монетки» в Екатеринбурге отдала гипнотизёру 24,5 тыс. рублей из кассы

Неизвестный мужчина подошёл к сотрудницам продуктового магазина «Монетка» и протянул им 100 рублей с просьбой разменять. Это было последним, что помнят продавцы.



По словам очевидцев, после непродолжительного разговора одна из женщин открыла кассу и достала оттуда 24 тыс. 500 рублей, которые отдала мужчине. Через 10 минут после его ухода женщины пришли в себя, но не могли вспомнить, что происходило ранее.



В отделение полиции поступило заявление, в котором указано, что хищение денежных средств произошло путём гипноза, сообщает Ura.ru. Правоохранительные органы проводят проверку, опрашивают персонал магазина и свидетелей, пытаются установить личность подозреваемого.