Уральская группа выпустила клип о сносе телебашни в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Авторы клипа – команда Red Pepper Film – рассказали, что своей короткометражкой они хотели сказать, что современного человека сложно чем-то удивить. По сюжету клипа люди празднуют день рождения девочки, на который ей «подарили» взрыв башни.

Этим клипом мы хотели сказать, что наше общество уже сложно чем-то удивить. Но, наверное, где-то в параллельном мире есть другое общество, где на дни рождения дарят такие вещи. И наше общество к этому стремится.

Авторы отметили, что они не выступают ни за, ни против сноса башни. Фильм призван запечатлеть этот исторический в жизни мегаполиса момент. Автором сценария выступил Иван Соснин, режиссёр родом из Невьянска.

В главной роли короткометражного фильма снялась Маруся Савинова. Для девочки это первая работа в кино, с чем, по словам режиссеров, она отлично справилась, пишет E1.ru.