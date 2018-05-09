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Новости Нижнего Тагила

Уральская группа выпустила клип о сносе телебашни в Екатеринбурге (ВИДЕО)

9 мая 2018, 16:20Добавить новость
В столице Урала группа «МЫ» выпустила клип на песню «Навсегда» в память о телебашне, которую снесли власти Екатеринбурга.

Авторы клипа – команда Red Pepper Film – рассказали, что своей короткометражкой они хотели сказать, что современного человека сложно чем-то удивить. По сюжету клипа люди празднуют день рождения девочки, на который ей «подарили» взрыв башни.

 

Этим клипом мы хотели сказать, что наше общество уже сложно чем-то удивить. Но, наверное, где-то в параллельном мире есть другое общество, где на дни рождения дарят такие вещи. И наше общество к этому стремится.

 

Авторы отметили, что они не выступают ни за, ни против сноса башни. Фильм призван запечатлеть этот исторический в жизни мегаполиса момент. Автором сценария выступил Иван Соснин, режиссёр родом из Невьянска.

В главной роли короткометражного фильма снялась Маруся Савинова. Для девочки это первая работа в кино, с чем, по словам режиссеров, она отлично справилась, пишет E1.ru.

 

Видео: Кино Работа Друзья

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