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Статуя Свободы с гнездом аистов на голове появилась на окраине Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Статуя Свободы с гнездом аистов на голове появилась на окраине Нижнего Тагила (ФОТО)

9 июня 2017, 15:00Crazy NewsЕкатерина Малых
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