Ефим Шифрин оценил все оттенки осени в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:19Crazy NewsФото: Ефим Шифрин/ www.facebook.com/nakhim.shifrin
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7 ноября российский юморист Ефим Шифрин сделал фото из окон гостиницы в Нижнем Тагиле. В этот день в городе была хмурая погода, и тагильский гость написал: «Вид из окна номера или За что я должен любить осень?»
Сюжеты: Нижний Тагил
Подписчики артиста во мнениях разошлись: кто-то решил, что Нижний Тагил - не место для любования осенью, а другие читатели наоборот посчитали, что важен собственный настрой, а в хмурую погоду вполне можно найти позитивные стороны - теплый чай, плед и приятная компания.
Уже 8 ноября артист оценил перемену тагильской погоды, сделав фото с голубым небом и солнечным светом, пробивающимся из-под осенних туч.
«Совсем другое дело», - написал под новым фото Ефим Шифрин.
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