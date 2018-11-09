Ефим Шифрин оценил все оттенки осени в Нижнем Тагиле

Подписчики артиста во мнениях разошлись: кто-то решил, что Нижний Тагил - не место для любования осенью, а другие читатели наоборот посчитали, что важен собственный настрой, а в хмурую погоду вполне можно найти позитивные стороны - теплый чай, плед и приятная компания.