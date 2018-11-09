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Ефим Шифрин оценил все оттенки осени в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ефим Шифрин оценил все оттенки осени в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:19Crazy NewsФото: Ефим Шифрин/ www.facebook.com/nakhim.shifrin
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