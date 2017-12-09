Пользователи ВК могут отправлять подарки друг другу в приложении «Тайный Санта»

«

»

Оно даёт возможность подписчикам любой группы или страницы устроить обмен подарками на Новый год.





Чтобы поучаствовать в игре, необходимо запустить приложение, установить крайнее число подачи заявки, бюджет и тематику подарка. Администратор может показать информацию о получателе: имя или страницу во «ВКонтакте».





Для людей из разных городов предусмотрена возможность указать почтовый индекс. Для местных сообществ можно организовать единое место для сбора сюрпризов.