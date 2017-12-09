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Новости Нижнего Тагила

Пользователи ВК могут отправлять подарки друг другу в приложении «Тайный Санта»

9 декабря 2017, 09:15Добавить новость
интернет,Новый год,Россия,сайт,подарки,новогодние подарки
В преддверии Нового года пользователи «ВКонтакте» могут радовать друг друга через новое приложение «Тайный Санта».

Оно даёт возможность подписчикам любой группы или страницы устроить обмен подарками на Новый год.

Чтобы поучаствовать в игре, необходимо запустить приложение, установить крайнее число подачи заявки, бюджет и тематику подарка. Администратор может показать информацию о получателе: имя или страницу во «ВКонтакте».

Для людей из разных городов предусмотрена возможность указать почтовый индекс. Для местных сообществ можно организовать единое место для сбора сюрпризов.

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