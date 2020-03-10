«Ориентируйся на 8 марта». Праздничный «женский» репортаж, который не получился

Она сказала, что в Нижнем Тагиле есть секция по этому виду спорта, и, хотя он совсем не женский (это моя подруга так сказала), в ней занимаются девчонки. Она обещала, что вот тут-то (а точнее, на базе «Спартак», где проходило закрытие сезона), я увижу всю силу женского духа.

Ну, ладно, подумала я, можно съездить посмотреть. И почти сразу же передумала, когда узнала, что турнир будет проходить в воскресенье, в мой единственный на неделе выходной. Но деваться было некуда.

Я приехала к 12 часам дня. Через дорогу от самой базы на лесной поляне между деревьями был растянут плакат с крупной надписью «Старт». Под ним группа лыжников из 25-30 человек готовились к гонке. Рядом стояли тренера и немного болельщиков, совсем немного, не больше десяти человек. Я стала высматривать среди них подходящего для «женского» репортажа героя (точнее, героиню), но безуспешно: большинство из участников были мужчины и парни.

Правда совсем рядом я увидела девушку-подростка, уже готовую к заезду. Когда я обратилась к ней, она всем своим видом показала, что ей не до разговоров: то ли застеснялась, то ли не хотела отвлекаться от предстоящего заезда.

Местный тренер Валерий Маркин посоветовал мне отправиться к финишу — по его словам, «там более зрелищно». Я побрела туда, стала ждать, когда вернутся участники заезда, чтобы выловить среди них какую-нибудь «самую крутую» девчонку для «восьмимартовской» статьи. Но финишную черту один за другим пересекали парни и мужчины. Время шло, а я мерзла. Вдобавок я провалилась в сугроб по колено, а в ботинки попал снег. Я бы окончательно разочаровалась в своей идее для статьи, если бы на следующий день не встретилась с Валерием Маркиным. Секция находится на улице Челюскинцев. Маркин рассказал, что ориентирование не то чтобы непопулярно среди девушек.

Бума нет, народ не занимается. В целом есть спад интереса к спорту на природе — люди предпочитают тренировки в чистых комфортных залах или манежах, пояснил тренер.

По словам Маркина, у женщин присутствует элемент страха находиться в лесу одной. Приходится выбирать — бегать в чистом закрытом манеже или по лесу, «грязными, но счастливыми».

В любом случае, в секции сейчас занимается 25 человек, и треть из них — девочки. Костяк команды (который регулярно участвует в соревнованиях и ездят по России: в частности в Челябинск, Пермь, Санкт-Петербург, Владимир, а также планирует выезд в Геленджик) — четыре парня и четыре девушки. Маркин с гордостью подчеркивает, что девчонки не боятся запачкаться в грязи ради призовых мест. А чтобы победить нужна не только сила.

Ориентирование — занятие думающих, сочетающее спортивные и умственные начала, отметил Маркин.

И кстати, девочки всё-таки участвовали в воскресных заездах. Первое место среди них заняла 14-летняя Виктория Коновалова. А третье — Анастасия Болмасова, та самая, которая не стала со мной говорить. Видимо, всё-таки действительно собиралась с духом перед гонкой.

Я решила заниматься ориентированием, потому что это вид спорта, где можно развиваться и умственно, и функционально. Это нужно всё комбинировать. Очень нравится, на каждой тренировке можно узнать что-то новое, поделилась Виктория Коновалова.

Несмотря на то, что спортивное ориентирование массово не слишком популярно, есть ребята (и девчата), которые «горят» им — получают удовольствие и стремятся к победам. Секция живёт за счёт муниципального финансирования, но также развитию помогают бывшие воспитанники.

Денег выделяется немного, но, слава Богу, есть те, кто помогают — допустим, [директор компании «Антолл» Толстов] Анатолий Игоревич, который сам в юности занимался ориентированием,говорит Валерий Маркин.