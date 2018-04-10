Группа Bogachi из Екатеринбурга произвела впечатление на Максима Фадеева (ВИДЕО)

Bogachi выступали в дуэте с другим исполнителем – рэпером из Краснодара PLC. Артистам предстояло за короткое время подготовить номер с одной из песен Фадеева или другого члена жюри – Тимати.

О своём впечатлении Максим Фадеев написал в Instagram:

PLC и Bogachi очень удивили меня таким прочтением песни «Танцы на стеклах». По-моему, круто получилось. Ребята буквально за час подготовили эти номера. Как вам? Мне очень. Обожаю настоящих музыкантов!

Напомним, ранее группа из Екатеринубрга прошла отбор в шоу «Песни» на ТНТ, получив положительные отзывы от Фадеева и Тимати. Вера Брежнева, также присутствовавшая в жюри, посчитала, что формат Bogachi не подходит для продюсеров, которые судят конкурс. В новой передаче группа выступила со своей премьерной песней «Американка».