В шоу Урганта башни тагильских танков установили на индийских слонов
Сегодня, 15:40Crazy NewsЮлия СтепановаФото: Скриншот с видео шоу «Вечерний Ургант»
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Во вторник, 9 апреля, в новом выпуске «Вечернего Урганта» на Первом канале ведущий шоу рассказал зрителям, что Индия купила у «Уралвагонзавода» 464 танка Т-90МС на сумму 2 миллиарда долларов.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Авторы передачи пошутили, что теперь индийский танковый батальон будет выглядеть как модернизированные слоны: на них при помощи фотошопа водрузили башни тагильских танков.
Видео
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Видео: Первый канал, шоу «Вечерний Ургант»
Также Иван Ургант обрадовал россиян, что они от такой сделки станут богаче на два миллиарда долларов.
Контракт, о котором идёт речь, признан крупнейшим танковым контрактом за последние 15 лет. Сотрудничество между индийским правительством и УВЗ велось уже давно – с 1978 года. По мнению руководства предприятия, Т-90МС по всем параметрам подходит под программу перевооружения.
Танк Т-90МС называют совершенно новой моделью, выполненной на платформе «Армата», а не доработкой Т-90.
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