В шоу Урганта башни тагильских танков установили на индийских слонов

Авторы передачи пошутили, что теперь индийский танковый батальон будет выглядеть как модернизированные слоны: на них при помощи фотошопа водрузили башни тагильских танков.

Видео Видео: Первый канал, шоу «Вечерний Ургант»

Также Иван Ургант обрадовал россиян, что они от такой сделки станут богаче на два миллиарда долларов.

Контракт, о котором идёт речь, признан крупнейшим танковым контрактом за последние 15 лет. Сотрудничество между индийским правительством и УВЗ велось уже давно – с 1978 года. По мнению руководства предприятия, Т-90МС по всем параметрам подходит под программу перевооружения.