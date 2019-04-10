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В шоу Урганта башни тагильских танков установили на индийских слонов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В шоу Урганта башни тагильских танков установили на индийских слонов

Сегодня, 15:40Crazy NewsЮлия СтепановаФото: Скриншот с видео шоу «Вечерний Ургант»
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