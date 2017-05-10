Бегущий за велосипедистом медведь в Словакии попал на видеозапись (ВИДЕО)
10 мая 2017, 08:20Crazy News
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В словакском городе Малино Брдо велосипедисты едва не попали в лапы медведя.
Выбегающий на большой скорости хищник вдоль лесной тропы попал на видеозапись с камеры, прикрепленной к шлему одного из спортсменов.
Молодой человек на велосипеде попытался скрыться от медведя. Однако хищник убежал в лес, передумав нападать на людей. Вероятно, это была медведица, которая защищала своё потомство, и, если бы она захотела, она могла бы догнать велосипед, передает Lenta.
В США летом прошлого года медведь растерзал велосипедиста.
Видео: Lenta
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