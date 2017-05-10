Бегущий за велосипедистом медведь в Словакии попал на видеозапись (ВИДЕО)

Выбегающий на большой скорости хищник вдоль лесной тропы попал на видеозапись с камеры, прикрепленной к шлему одного из спортсменов.

Молодой человек на велосипеде попытался скрыться от медведя. Однако хищник убежал в лес, передумав нападать на людей. Вероятно, это была медведица, которая защищала своё потомство, и, если бы она захотела, она могла бы догнать велосипед, передает Lenta.