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Бегущий за велосипедистом медведь в Словакии попал на видеозапись (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бегущий за велосипедистом медведь в Словакии попал на видеозапись (ВИДЕО)

10 мая 2017, 08:20Crazy News
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