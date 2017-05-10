Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Мертвая корова на пляже напугала жителей Екатеринбурга на отдыхе в Турции (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Мертвая корова на пляже напугала жителей Екатеринбурга на отдыхе в Турции (ВИДЕО)

10 мая 2017, 10:45Crazy News
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?