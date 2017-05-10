Мертвая корова на пляже напугала жителей Екатеринбурга на отдыхе в Турции (ВИДЕО)

Как пишет Ура.ру, у коровы было перерезано горло и связаны ноги. Ее выловили местные спасатели.

Откуда взялось в воде животное – остается загадкой. У туристов остался неприятный осадок от увиденного, так как труп находился уже в стадии разложения.