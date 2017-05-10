Мертвая корова на пляже напугала жителей Екатеринбурга на отдыхе в Турции (ВИДЕО)
10 мая 2017, 10:45Crazy News
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Неприятный инцидент произошел со свердловчанами на отдыхе в Турции. Во время купания в море туристы заметили на берегу мертвую корову, которая появилась из воды.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Ура.ру, у коровы было перерезано горло и связаны ноги. Ее выловили местные спасатели.
Откуда взялось в воде животное – остается загадкой. У туристов остался неприятный осадок от увиденного, так как труп находился уже в стадии разложения.
Видео: Ура.ру
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