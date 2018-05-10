Дайвер погрузился под лед Шиловского карьера с парашютом в честь Дня Победы (ФОТО)

В Шиловском карьере под Нижним Тагилом группа дайверов нырнула под лед, приурочив свое погружение ко Дню Победы.

У одного из дайверов за спиной был прикреплен парашют. Экстремалы рассказали, что посвятили погружение всем, кто участвовал в ВОВ.





Наша идея была такова: неважно, танкист ты, лётчик, медсестра в больнице, десантник или аквалангист. Каждый из нас готов в любую минуту встать грудью за нашу Родину, за наших близких и любимых людей, -- рассказали дайверы.



Идея погружения возникла у свердловчан несколько месяцев назад, однако воплотить ее в жизнь стало возможно лишь в начале мая, когда в карьере начал сходить лед.





Изначально планировалось раскрыть в воде парашют площадью 83 кв. м, но от этой идеи пришлось отказаться из-за соображений безопасности. В итоге дайверам удалось раскрыть на глубине небольшой парашют.

Мы не стали выбирать: пойти в воздушный десант или в подводные ныряльщики, всё вместе гораздо интереснее, -- пояснили дайверы Е.1.

Фото: клуб «Galiotis»