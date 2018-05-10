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Новости Нижнего Тагила

Снег выпал на севере Свердловской области в День Победы (ФОТО)

10 мая 2018, 07:30Добавить новость
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В Свердловской области на севере в День Победы выпал снег. В связи с этим в праздничную программу были внесены значительные корректировки.

Ранее метеорологи предсказывали сильные дожди и снег. Так, администрация города Волчанска отменила из-за непогоды эстафету, а также сократила праздничную программу.

Эстафета, по сообщению E1.ru, в Волчанске будет проведена 12 мая. К моменту, когда пошёл снег, праздник в городе уже заканчивался. В связи с этим оставшуюся часть концерта было решено не проводить, сообщают уточняют «Волчанские вести».

Судя по фотографиям из социальных сетей, снег выпал также в посёлке Черёмухово под Североуральском.

Добавим, что с 10 на 11 мая на Среднем Урале также ожидается непогода: метеорологи говорят о похолодании до минус трёх градусов Цельсия.

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Фото: «Волчанские вести», ВК
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