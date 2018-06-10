«Такого города в России нет»: житель Серова не смог задать вопрос Путину (ФОТО)
10 июня, 10:00Crazy News
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Житель Серова намеревался во время «Прямой линии» с президентом России задать вопрос по ситуации с ценами на топливо. Однако мужчине не удалось зарегистрировать вопрос, поскольку бот не принимал название города Серова, поясняя, что такого населённого пункта в России не существует.
Серовчанин начал писать вопрос-предложение за час до эфира. Отвечая на стандартные реплики бота, гражданин столкнулся с трудностями. В ответ на вопрос «Откуда вы?» мужчина написал «Свердловская область, город Серов». После этого ему сообщили, что, вероятно, такого города не существует, передаёт «Глобус».
Кто-то предположил, что нужно было просто «Серов» написать. Я знаю, что город Серов существует еще и в другой области, поэтому и решил указать область пояснил житель уральского города.
Напомним, «Прямая линия» с президентом состоялась 7 июня.
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Фото: Александр Столбов
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