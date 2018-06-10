«Такого города в России нет»: житель Серова не смог задать вопрос Путину (ФОТО)

Серовчанин начал писать вопрос-предложение за час до эфира. Отвечая на стандартные реплики бота, гражданин столкнулся с трудностями. В ответ на вопрос «Откуда вы?» мужчина написал «Свердловская область, город Серов». После этого ему сообщили, что, вероятно, такого города не существует, передаёт «Глобус».