Владимир Путин подарил председателю КНР баню из 200-летнего кедра

Политики обменялись презентами 8 июня. Специалисты из России установят баню там, где захочет китайская сторона, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин показал Си Цзиньпину макет бани и спил дерева, по которым второй оценил качество подарка.

Ранее Владимир Путин первым из глав других стран получил орден Дружбы Китайской Народной Республики, что является высшей наградой Китая, передаёт «Федеральное агентство новостей».