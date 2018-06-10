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Владимир Путин подарил председателю КНР баню из 200-летнего кедра
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владимир Путин подарил председателю КНР баню из 200-летнего кедра

10 июня, 11:45Crazy News
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