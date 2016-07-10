Лось спасался от жары в водоеме Первоуральска (ФОТО, ВИДЕО)

Очевидцы рассказали, что животное пробыло в воде почти весь день. Еще днем он плавал в районе лодочной станции, а позже уплыл в сторону улицы Рабочая.

Все купание лося контролировали специалисты спасательной службы. Они не пускали его на большую воду, чтобы он не добрался до людей. Лодки, по всей видимости, его пугали не так, как палящее солнце.

Отметим, что лоси являются превосходными пловцами, которым не страшна даже пятиметровая глубина. Они могут переплывать трехкилометровые реки и находиться под водой около минуты.

Фото и видео с сайта e1.ru