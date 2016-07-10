Серовские спасатели помогли мужчине выбраться из подполья (ФОТО)

Жительница города сообщала, что некий Владимир упал в 6-метровую яму и не может самостоятельно выбраться. На месте спасатели обнаружили, что вместо глубокой ямы мужчина провалился в самое обычное подполье, с входом рядом с дверью, ведущей из дома.

Четырехметровая лестница стала для Владимира непреодолимым препятствием, ведь у него не было кистей рук. Освободить мужчину удалось при помощи спасательной веревки.

Пострадавший рассказал эту историю своими словами. Как оказалось, в этот день приятели отдыхали за бутылкой горячительного. Вечером Владимир собрался домой, вышел в дверь, но вдруг земля ушла из-под ног, и раздался грохот. Приняв за свет в конце тоннеля хозяйку с фонариком, мужчина приготовился к самому худшему. Но женщина вызвала спасателей, которые и вызволили его на свободу. Мужчина отделался ушибами, а от госпитализации отказался.