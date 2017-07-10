Вой автосигнализации: что делать жителям Нижнего Тагила, если во дворе громко кричит чья-то машина? (ФОТО, ВИДЕО)

Бесхозный автомобиль ГАЗ находится во дворе дома №7 на ул. Папанина. По невыясненным пока причинам, у автомобиля периодически срабатывает сигнализация, лишая покоя жильцов окрестных домов.

«Долбить» сигнализация начала ещё в пятницу, тогда было холодно и окна можно было просто закрыть. Выходные мы провели загородом и первое, что услышали, вернувшись с утра, был вой сигнализации, ставший ужё привычным. Наше терпение на исходе. Мы не знаем, что делать с этой «музыкальной» машиной поделилась жительница дома Елизавета с журналистом TagilCity.ru.

Пока в город не пришла настоящая жара, многие спасаются от проблемы, закрывая окна, но найти хозяина транспорта, сигнализация которого лишила покоя весь двор, всё-таки можно.

В том случае, если сигнализация автомобиля доставляет гражданам дискомфорт, в особенности в ночное время, непременно нужно обращаться в полицию с заявлением. По заявлению будет проведена проверка, в результате которой будет установлен её владелец и к нему будут применены соответствующие дисциплинарные меры рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Фото: анонимная записка от соседей, 10 июля, 2017 г.

Другие меры против бесхозных автомобилей, не нарушая закон, увы, принять нельзя. Как бы сильно они не мешали.

Если с точки зрения ПДД автомобиль припаркован правильно - никто не имеет права его эвакуировать. Какие бы звуки он ни издавал, каким бы бесхозным не казался рассказали журналистам TagilCity.ru в службе эвакуации автомобилей.

Видео: 10 июля, 2017 г.