Военный грузовик с двумя детскими автолюльками приехал в екатеринбургский роддом

У пары родилась двойня — мальчик и девочка. Мужчина решил удивить супругу и организовал ей необычную выписку из роддома.

Сергей рассказал журналистам издания, что вся его жизнь связана с автомобилями, он водитель первого класса и может управлять вездеходами, грузовиками и другим машинами. ЗИЛ он приобрел недавно и планирует его переоборудовать под дом для дальних поездок.

Касательно вопроса о перевозке грудных детей в военном автомобиле мужчина пояснил: