Военный грузовик с двумя детскими автолюльками приехал в екатеринбургский роддом
Сегодня, 08:41Crazy NewsФото: Е1.ru
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В Екатеринбурге мужчина по имени Сергей приехал в перинатальный центр за супругой на военном грузовике с двумя детскими автолюльками и букетами цветов, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
У пары родилась двойня — мальчик и девочка. Мужчина решил удивить супругу и организовал ей необычную выписку из роддома.
Сергей рассказал журналистам издания, что вся его жизнь связана с автомобилями, он водитель первого класса и может управлять вездеходами, грузовиками и другим машинами. ЗИЛ он приобрел недавно и планирует его переоборудовать под дом для дальних поездок.
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Касательно вопроса о перевозке грудных детей в военном автомобиле мужчина пояснил:
В соответствии с законом в автомобиле установлены детские кресла, они закреплены, малыши пристёгнуты ремнями безопасности. К тому же я считаю, что сама машина защищает детей лучше, чем дорогая иномарка.
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