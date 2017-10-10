Потенциальные губернаторы РФ прошли проверку прыжками со скалы (ВИДЕО)

совершили прыжки в воду с семиметровой скалы

Тренинг прошел близ Сочи на Агурских водопадах. Редакции РБК удалось получить видео, подлинность которого не вызывает сомнений.



После прыжков потенциальные губернаторы занялись каньонингом, совершив долгую прогулку по горной реке.





Отметим, что тренинг прошел с 3 по 7 октября в Сочи. Он является частью девятимесячной программы подготовки чиновников на губернаторские посты. Всего в мероприятиях приняли участие свыше 60 человек. Среди наставников авторитетные представители администрации президента, крупные бизнесмены, главы ведомств РФ и главы регионов.



