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Новости Нижнего Тагила

Потенциальные губернаторы РФ прошли проверку прыжками со скалы (ВИДЕО)

10 октября 2017, 07:00Добавить новость
курьезы,проверка,Путин,работа,Россия,Свердловская область,спорт,губернатор,тренинг
Потенциальные губернаторы совершили прыжки в воду с семиметровой скалы в рамках подготовки кадрового резерва для президентской администрации. Такое мероприятие организовала для чиновников РАНХиГС.

Тренинг прошел близ Сочи на Агурских водопадах. Редакции РБК удалось получить видео, подлинность которого не вызывает сомнений.

После прыжков потенциальные губернаторы занялись каньонингом, совершив долгую прогулку по горной реке.

Отметим, что тренинг прошел с 3 по 7 октября в Сочи. Он является частью девятимесячной программы подготовки чиновников на губернаторские посты. Всего в мероприятиях приняли участие свыше 60 человек. Среди наставников авторитетные представители администрации президента, крупные бизнесмены, главы ведомств РФ и главы регионов.

Видео: РБК
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