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Спасение Серой Шейки: житель Екатеринбурга спас вмерзшую в лед утку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спасение Серой Шейки: житель Екатеринбурга спас вмерзшую в лед утку

Сегодня, 12:10Crazy NewsФото: скриншот из видесюжета «ОТВ»
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