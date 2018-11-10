Спасение Серой Шейки: житель Екатеринбурга спас вмерзшую в лед утку
Сегодня, 12:10Crazy NewsФото: скриншот из видесюжета «ОТВ»
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Екатеринбуржец спас утку, которая вмерзла в лед Нижнеисетского пруда.
Сюжеты: Екатеринбург
Птицу заметили жильцы близлежащих домов. Местные жители побоялись выходить на тонкий лед и разместили объявление с просьбой о помощи в социальных сетях. Как сообщает «ОТВ», в течение дня на объявление откликнулся Тимур Айдаров, который подполз к птице и освободил ее из ледяного плена.
Видео
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Видео: «ОТВ»
Она примерзла, в принципе ничего страшного, думаю, выживет. Было несложно, нехолодно, лед уже держит, хотя, когда шел обратно, у берега провалился, рассказал Тимур.
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