Погибающий от голода медведь в Канаде вызвал активное обсуждение в интернете (ВИДЕО)

Фотограф Пол Никлен опубликовал кадры на которых голодный, истощенный полярный медведь пытается найти еду на Баффиновой Земле в Канаде.

Автор ролика предполагает, что из-за истощения медведь мог погибнуть спустя пару часов после записи.



Данными душераздирающими кадрами фотограф хотел привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Из-за повышения температуры воздуха и таяния льда, белые медведи теряют доступ к своей основной пище - тюленям, что вынуждает их искать пропитание в населенных пунктах.



Ролик не оставил равнодушным пользователей социальных сетей и собрал уже 1 млн. просмотров, сообщает «Российская газета».





Видео: Youtube