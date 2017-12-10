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Новости Нижнего Тагила

Погибающий от голода медведь в Канаде вызвал активное обсуждение в интернете (ВИДЕО)

10 декабря 2017, 14:30Добавить новость
Канада,остров,медведь,фотограф,видеозапись,глобальное потепление,голод

Фотограф Пол Никлен опубликовал кадры на которых голодный, истощенный полярный медведь пытается найти еду на Баффиновой Земле в Канаде.

Автор ролика предполагает, что из-за истощения медведь мог погибнуть спустя пару часов после записи.

Данными душераздирающими кадрами фотограф хотел привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Из-за повышения температуры воздуха и таяния льда, белые медведи теряют доступ к своей основной пище - тюленям, что вынуждает их искать пропитание в населенных пунктах.

Ролик не оставил равнодушным пользователей социальных сетей и собрал уже 1 млн. просмотров, сообщает «Российская газета»

Видео: Youtube

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