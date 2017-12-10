Украина занимает первое место в рейтинге самых бедных стран Европы

Критерием бедности в данном рейтинге являлся уровень зарплат жителей стран Евросоюза после выплаты налогов. В Украине эта сумма оказалась ниже, чем в других странах - 190 евро. Молдавия заняла второе место (216 евро), а Азербайджан третье (232 евро).



В десятке стран с наименьшим доходом у населения находятся Армения, Грузия, Белоруссия, Казахстан, Албания, Македония и Сербия.



Швейцария заняла первое место со средним уровнем зарплаты, составляющим 4421 евро. Второе место у Исландии (3440 евро) и Норвегии (3405 евро).



Россия находится в середине рейтинга с зарплатой в 474 евро, сообщают РИА Новости.



