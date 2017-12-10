Житель Петрозаводска дал взятку чиновнику в виде унитаза

мужчина из Петрозаводска

В 2015 году житель Петрозаводска решил по-быстрому согласовать акт приёмки строительства жилого дома на 120 квартир. При этом работы по объекту не были выполнены в полном объёме.



Чтобы сгладить возможные противоречия, мужчина решил преподнести чиновнику взятку, причём довольно необычную.



Петрозаводчанин оплатил приобретение и установку унитаза для дома чиновника. Общая сумма «подарка» составила 36 779 рублей, сообщают «Новые известия».



Суд признал местного жителя виновным и назначил наказание в виде 3 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.