Житель Петрозаводска дал взятку чиновнику в виде унитаза

Для быстрого согласования документов по строительству жилого дома мужчина из Петрозаводска решил дать взятку чиновнику. Объектом взятки был выбран унитаз.
В 2015 году житель Петрозаводска решил по-быстрому согласовать акт приёмки строительства жилого дома на 120 квартир. При этом работы по объекту не были выполнены в полном объёме.
Чтобы сгладить возможные противоречия, мужчина решил преподнести чиновнику взятку, причём довольно необычную.
Петрозаводчанин оплатил приобретение и установку унитаза для дома чиновника. Общая сумма «подарка» составила 36 779 рублей, сообщают «Новые известия».
Суд признал местного жителя виновным и назначил наказание в виде 3 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.