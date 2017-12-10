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Новости Нижнего Тагила

Житель Петрозаводска дал взятку чиновнику в виде унитаза

10 декабря 2017, 09:35Добавить новость
деньги,закон,курьезы,Россия,уголовное дело,Петрозаводск,взятка,унитаз
Для быстрого согласования документов по строительству жилого дома мужчина из Петрозаводска решил дать взятку чиновнику. Объектом взятки был выбран унитаз.

В 2015 году житель Петрозаводска решил по-быстрому согласовать акт приёмки строительства жилого дома на 120 квартир. При этом работы по объекту не были выполнены в полном объёме.

Чтобы сгладить возможные противоречия, мужчина решил преподнести чиновнику взятку, причём довольно необычную.

Петрозаводчанин оплатил приобретение и установку унитаза для дома чиновника. Общая сумма «подарка» составила 36 779 рублей, сообщают «Новые известия».

Суд признал местного жителя виновным и назначил наказание в виде 3 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

 

 

 
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