На Урале у бывшего учителя музыки нашли гашиш и пистолеты (ФОТО)

После того, как 53-летнего жителя Каменска-Уральского заподозрили в сбыте наркотиков, к нему домой наведались сотрудники ФСКН. В свердловском управлении ведомства рассказывают, что после обысков подозрения подтвердились — у мужчины нашли 27 пакетиков с гашишем общей массой 195,9 граммов, а также пять пакетиков с марихуаной весом 141, 7 грамма.

Еще один сюрприз ждал сотрудников ФСКН в соседней комнате, из которой хозяин квартиры сделал слесарный цех по производству оружия. Помимо селитры, щелочи и 2,5 кг ртути здесь нашли четыре практически собранных и один готовый пистолет Макарова, патроны калибром 9 мм, пистолет-пулемет «Кедр». Настоящее ли это оружие, станет известно после экспертизы. В свою очередь, отметим, что мужчина уже был судим по статье «Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ».

Бывшего музыканта взяли под стражу и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Сбыт наркотиков в крупном размере». Ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 20 лет со штрафом в 1 млн рублей.