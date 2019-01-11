Бизнесвумен из Екатеринбурга покрыла матом остановивших ее инспекторов ДПС
В Каменске-Уральском автоледи на BMW X5 остановили сотрудники ГИБДД, в ответ на замечание о тонировке она покрыла их матом.
Инцидент, который произошел 7 января, был снят на видео и опубликован в соцсетях. Инспекторы остановили 34-летнюю Владиславу за то, что на стекла ее машины были тонированы. В ответ она матом объяснила, что ее уже оштрафовали за это несколькими днями ранее.
Вы ... уже. Убивать вас, ... , надо, говорит девушка.
Затем она предлагала деньги госавтоинспекторам, чтобы они ее отпустили.
Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в отношении женщины возбуждено административное дело за нарушение правил тонировки. Кроме того, за оскорбление полицейских в отношении нарушительницы направлены материалы в СК.
По информации URA.RU, Владислава является индивидуальным предпринимателем, живет в Екатеринбурге. Также издание сообщает, что женщина неоднократно нарушала ПДД, за неоплаченные штрафы на ее машину наложено судебное ограничение.
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