Бизнесвумен из Екатеринбурга покрыла матом остановивших ее инспекторов ДПС

Инцидент, который произошел 7 января, был снят на видео и опубликован в соцсетях. Инспекторы остановили 34-летнюю Владиславу за то, что на стекла ее машины были тонированы. В ответ она матом объяснила, что ее уже оштрафовали за это несколькими днями ранее.

Вы ... уже. Убивать вас, ... , надо, говорит девушка.

Затем она предлагала деньги госавтоинспекторам, чтобы они ее отпустили.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в отношении женщины возбуждено административное дело за нарушение правил тонировки. Кроме того, за оскорбление полицейских в отношении нарушительницы направлены материалы в СК.