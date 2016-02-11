Андрей Макаревич обвиняет Игоря Холманских в отмене концерта в Екатеринбурге

Андрей Макаревич, певец и музыкант группы «Машина времени», обвинил Игоря Холманских в отмене выступления в Екатеринбурге. По его словам, полпред уже не первый раз мешает в организации концерта артиста. Своим мнением он поделился с пользователями соцсети Facebook.

Сообщение вызвало большой ажиотаж. Пользователи вспомнили о скором увольнении большого количества работников УВЗ, где раньше работал Холманских. В соцсети предложили артисту провести концерт группы в Нижнем Тагиле бесплатно.

Сам Холманских был очень удивлен, узнав об обвинении от музыканта. Он заявил, что не мог отменить выступление группы. Это бы посчиталось превышением его полномочий. Он утверждает, что обвинения Макаревича не что иное, как клевета, и по этой причине полпред может обратиться в суд. Об этом сообщил помощник Игоря Рюриковича.

В 2014 году в столице области также был отменен концерт «Машины Времени». В том же году ее не приняли еще несколько городов России, включая Томск и Саратов.