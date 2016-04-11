Суд отказал в удовлетворении истцу, оскорбленному высказыванием Владимира Жириновского об уральцах-«дебилах»

Суд отказал пермскому предпринимателю в удовлетворении иска о защите чести и достоинства. Истец готовит аппеляцию, сообщает justmedia.ru.

Скандальное заявление политика Владимира Жириновского было опубликовано ещё в 2012 году. Позднее в суд с иском обратился пермский предприниматель. Он требовал 60 тысяч рублей в качестве компенсации за нанесённый моральный вред.

В удовлетворении иска было отказано только сейчас. Однако креативные уральцы постояли за честь родного края. Песню в стиле хип-хоп на тему скандального высказывания записали представители команды КВН «Уральские пельмени». Видеоответ ответ политику дал пермский рэпер Сява.

TagilCity.ru напоминает о том, что подобный скандал недавно произошёл с участием губернатора Свердловской области - Евгения Куйвашева. Жители города Артёмовский сначала требовали от губернатора извинений за то, что тот назвал митингующих «сумасшедшими», а теперь настаивают на его отставке.