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Суд отказал в удовлетворении истцу, оскорбленному высказыванием Владимира Жириновского об уральцах-«дебилах»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Суд отказал в удовлетворении истцу, оскорбленному высказыванием Владимира Жириновского об уральцах-«дебилах»

11 апреля 2016, 20:25Crazy NewsПавел Щербина
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