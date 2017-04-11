Запрет на проведение гей-парада в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге признан законным

Несколько человек предприняли попытки обжаловать данное решение в судебном порядке, но суды Екатеринбурга и Нижнего Тагила иски не удовлетворили, пишет Е1 .

На своей страничке в соцсетях сторонник ЛГБТ-сообщества прокомментировал, что намерен оспаривать данное решение в вышестоящие судебные инстанции, вплоть до обращения в ЕСПЧ.