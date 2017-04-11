Запрет на проведение гей-парада в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге признан законным
11 апреля 2017, 10:40Crazy News
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В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге признали законным запрет на проведение парада секс-меньшинств. Администрации обоих городов отказали организаторам парада в возможности провести мероприятие, сославшись на закон «О запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних».
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Несколько человек предприняли попытки обжаловать данное решение в судебном порядке, но суды Екатеринбурга и Нижнего Тагила иски не удовлетворили, пишет Е1.
На своей страничке в соцсетях сторонник ЛГБТ-сообщества прокомментировал, что намерен оспаривать данное решение в вышестоящие судебные инстанции, вплоть до обращения в ЕСПЧ.
Заметим, что большинство тагильчан на вопрос хотели бы они, чтобы в городе состоялось такое событие, ответили отрицательно.
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