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Запрет на проведение гей-парада в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге признан законным
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Запрет на проведение гей-парада в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге признан законным

11 апреля 2017, 10:40Crazy News
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