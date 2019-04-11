На Ирбитской птицефабрике тайно освящают яйца перед Пасхой
На Ирбитской птицефабрике батюшка освящает оптовые партии яиц, об этом на своей странице в соцсети поделился бизнесмен Иван Зайченко.
Как объяснил Зайченко, фотографии с батюшкой, освящающем партии яиц, ему прислали сотрудники птицефабрики.
Освященные яйца. Да, такое тоже бывает. Интересно, зачем?написал Зайченко.
В комментариях к посту пользователи предположили, что данное действо является маркетинговым ходом:
Скоро Пасха. По традиции, после пасхальной службы, освящаются куличи, пасхи и яйца. Не у всех хватает стойкости дождаться этого момента, ведь пасхальная служба заканчивается в районе 3-4 утра. А в Ирбите эту тему уловили и, с точки зрения маркетинга, уловили её отлично.
На Ирбитской птицефабрике подтвердили, что яйца перед Пасхой действительно освящаются.
Мы это не афишируем, не кичимся. Мы освящаем, это наша позиция, считаем правильным так сделать,цитирует директора птицефабрики Геннадия Ляпунова портал Е1.