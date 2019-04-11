На Ирбитской птицефабрике тайно освящают яйца перед Пасхой

Как объяснил Зайченко, фотографии с батюшкой, освящающем партии яиц, ему прислали сотрудники птицефабрики.

Освященные яйца. Да, такое тоже бывает. Интересно, зачем?написал Зайченко.

В комментариях к посту пользователи предположили, что данное действо является маркетинговым ходом:

Скоро Пасха. По традиции, после пасхальной службы, освящаются куличи, пасхи и яйца. Не у всех хватает стойкости дождаться этого момента, ведь пасхальная служба заканчивается в районе 3-4 утра. А в Ирбите эту тему уловили и, с точки зрения маркетинга, уловили её отлично.

На Ирбитской птицефабрике подтвердили, что яйца перед Пасхой действительно освящаются.