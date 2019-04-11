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На Ирбитской птицефабрике тайно освящают яйца перед Пасхой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Ирбитской птицефабрике тайно освящают яйца перед Пасхой

Сегодня, 09:58Crazy NewsФото: страница Ивана Зайченко в Facebook
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