Трансгендера из Екатеринбурга не пускали в самолет из-за фото в паспорте
Сегодня, 08:28Crazy NewsФото: Страница Наимы/instagram.com/
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Трансгендер из Екатеринбурга пожаловалась на работников аэропорта Кольцово, об этом она написала на своей странице в соцсети. Девушку не пускали на самолет из-за того, что на фото в паспорте она выглядит как мужчина.
Сюжеты: Екатеринбург
Наима рассказала, что она и ранее летала за границу, но со сложностями столкнулась впервые. Сотрудники аэропорта не верили, что паспорт принадлежит ей.
Я же не первый раз так летаю, но сегодня они не поверили, что паспорт мой, начали возмущаться, как так, зачем. Человек шесть или семь собрались и рассматривали меня, потом через сканер, я улыбалась, а они бесились, цирк, написала Наима.
Больше всего трансгендера возмутило, что на нее показывали пальцем и вели себя так, словно она, по ее словам, инопланетянка.
Ранее у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских, удалившей себе грудь, забрали приемных детей, улетев на постоянное место жительства за границу она призналась, что является трансгендером.
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