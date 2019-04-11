Трансгендера из Екатеринбурга не пускали в самолет из-за фото в паспорте

Наима рассказала, что она и ранее летала за границу, но со сложностями столкнулась впервые. Сотрудники аэропорта не верили, что паспорт принадлежит ей.

Я же не первый раз так летаю, но сегодня они не поверили, что паспорт мой, начали возмущаться, как так, зачем. Человек шесть или семь собрались и рассматривали меня, потом через сканер, я улыбалась, а они бесились, цирк, написала Наима.

Больше всего трансгендера возмутило, что на нее показывали пальцем и вели себя так, словно она, по ее словам, инопланетянка.