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Новости Нижнего Тагила

Священник-бизнесмен из Екатеринбурга отказался от сана из-за свадьбы

11 мая 2018, 12:35Добавить новость
Екатеринбург,курьезы,РПЦ,церковь,священник,служба,Владимир Зайцев

В Екатеринбурге священнослужитель Владимир Зайцев заявил о своем желании прекратить службу в качестве священника. По информации некоторых источников, делает он это по причине вступления во второй брак.

Как пишет ZNAK, Владимир на воскресной службе сообщил прихожанам, что покидает Церковь «по семейным обстоятельствам».

Официальные документы будут готовы уже скоро. Там все будет подробно написано. Ждем, -- рассказал отец Илья, настоятель храма, где служил Владимир.


При этом стоит отметить, что у Владимира есть юридическая компания, в которой он является гендиректором.

Из неофициальных источников известно, что священник сейчас находится в процессе развода с женой, после этого он планирует узаконить отношения с другой женщиной, а Церковь это не приветствует.

Владимир Зайцев ранее отстранялся от службы в церкви. Поводом тому послужило его заявление в 2015 году, когда он призвал добровольцев в Луганск для участия в военных действиях.

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