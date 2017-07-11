ФАС возбудила уголовное дело против сексшопа из-за пошлой рекламы в метро Екатеринбурга
11 июля 2017, 07:30Crazy News
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Федеральная антимонопольная служба возбудила уголовное дело против сексшопа «Казанова 69».
Сюжеты: Екатеринбург
Поводом стала жалоба местной жительницы, которая посчитала, что реклама низкая, отвратительная и пошлая.
Так, войдя в метро, она увидела плакат, на котором была изображена нижняя часть лица в шоколаде, а язык высунут наружу и приподнят вверх. Подпись на плакате гласила - «воспламеняющий страсть шоколад».
Опрос на сайте ФАС показал, что треть респондентов считают эту рекламу неэтичной. Было возбуждено уголовное дело за нарушение закона о рекламе, пишет ЕАН.
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Фото: сайт ФАС
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