Задержанный незваный гость пожаловался на полицию Нижнего Тагила: «Меня повалила на пол женщина и… Удерживала до приезда полиции»

7 июля житель Нижнего Тагила Валентин (имя изменено) во время прогулки по городу решил проведать старых друзей и зайти к ним в гости. Престарелая мама одного из них тепло встретила его, но получилось так, что вечер воспоминаний закончился приездом людей в форме и задержанием.

В 1997 году я, будучи врачом стационара, лечил от тяжелого отравления Наталью З. С того времени я очень хорошо знаком с ней, ее мужем (Сергеем З.) и ее мамой. Около 15 лет назад Наталья и Сергей уехали в другой город и связь прервалась. Мама Натальи продолжала проживать в их квартире. 07.07.2017 г. около 14 часов я решил проведать маму Натальи и узнать, что нового. Она узнала меня, встретила с радостью и пригласила за стол. Оказалось, что семья распалась, а Наталья сейчас живёт здесь же. Меня попросили подождать ее прихода с работы. Мама Натальи глухонемая, немного читает по губам, но пишет. Мы сидели три часа и беседовали как могли, исписали 15 листов бумаги. В 17 часов я и понять не успел, как меня повалила на пол некая женщина и удерживала до приезда полиции, хотя я и не пытался никуда убегать и ничего противозаконного не делал. Только в отделении я заподозрил, что, возможно, это и была та самая Наталья З. поделился Валентин с журналистами TagilCity.ru.

Глубоко огорчённый таким поворотом событий тагильчанин не столько рассердился на негостеприимную женщину, задержавшую его, сколько на полицию, забравшую его в отделение, по его мнению, не разбираясь в ситуации.

Никто из Дзержинского ОВД (Вагонка) ничего выяснять не собирался. Схватили, запихали, обхамили, запугали. Спасибо, что не избили! Своих фамилий не назвали, под угрозами мордобоя заставили подписать протокол, или в камеру. Заходили некие лейтенанты Ивановы, Петровы, Сидоровы. (Примерно так они на мои требования отзывались). Никто не представился по должности и званию. Все хамили и угрожали, очки отобрали, писать мои объяснения в протоколе отказались. Нашелся капитан, сказал - «или иди домой, или будешь в КПЗ долго сидеть и правды не найдешь». Я пытался говорить, что, возможно, набросившаяся на меня женщина пытается отобрать у пенсионерки квартиру, но меня не слышали! Назвали пьяным! Я потребовал освидетельствования, мне в нём отказали, а затем отпустили. Уходя, чувствовал себя униженным. А ведь я врач. Спасибо моей стране! Ведь челюсть не сломали, как моему коллеге - хирургу! -- пожаловался недовольный действиями полиции Валентин.

Своё недовольство мужчина принял решение донести до полицейского руководства и прокуратуры.

Протокол об административном правонарушении я считаю незаконным, поскольку в нем допущены искажения фактов. Указано, что я находился в состоянии алкогольного опьянения в «общественном месте», что является неправдой. Квартира, откуда я был доставлен, является частной собственностью, а не общественным местом. Я находился там по приглашению хозяйки и ничего противозаконного не совершал выдержка из жалобы Валентина начальнику Дзержинского отделения полиции г. Нижний Тагил.

В полиции Нижнего Тагила подтвердили, что Валентин был задержан за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Указанный гражданин был задержан за правонарушение, предусмотренное ст. 20.21 КоАП. У полицейских были все необходимые основания для его задержания. Гражданин имеет право обжаловать протокол о привлечении к административной ответственности по этой статье, согласно действующему законодательству рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Санкция ст. 20.21 КоАП предусматривает наказание от 500 до 1000 рублей.