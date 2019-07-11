На Серовском тракте сняли видео с голодными медвежатами

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Автомобилисты на Серовском тракте сняли на видео медвежат, прогуливающихся по трассе, пишет портал Е1.
Как рассказал корреспондентам издания автомобилист Дмитрий, он ехал в сторону Ивделя и заметил машину на аварийке. Мужчина решил спросить, не требуется ли помощь и увидел, что причиной остановки стал медвежонок, гуляющий по трассе. Животных было двое. Один из них прятался в кювете, второй — ходил по дороге, не опасаясь машин. Медведицы рядом заметно не было.
Автолюбитель предположил, что животные голодны. Вероятно, их подкармливают автомобилисты, и медвежата вышли на дорогу в ожидании пищи.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: е1.ru
Ранее водители сообщали, что видели медведицу с двумя малышами на трассе Ивдель-Североуральск.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей