На Серовском тракте сняли видео с голодными медвежатами

Как рассказал корреспондентам издания автомобилист Дмитрий, он ехал в сторону Ивделя и заметил машину на аварийке. Мужчина решил спросить, не требуется ли помощь и увидел, что причиной остановки стал медвежонок, гуляющий по трассе. Животных было двое. Один из них прятался в кювете, второй — ходил по дороге, не опасаясь машин. Медведицы рядом заметно не было.