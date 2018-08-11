Кот три недели сидел в вентиляционной трубе дома в Екатеринбурге

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
17 июля 2018 года в Екатеринбурге в доме по адресу улица Гурзуфская, 17 пропало домашнее животное.
Источник: «Комсомольская правда»
По версии хозяев, кот по кличке Беся выбежал в открытое вентиляционное отверстие в ванной.
Зооспасатель Евгений Зенков проверил все трубы на наличие кота с помощью эндоскопа, но животное не обнаружил.
В течение следующих трех недель хозяева кота с помощью соседей пытались найти животное, прислушивались к каждому шороху.
9 августа вечером кот был найден.
Мы с хозяином обнаружили кота на чердаке соседнего подъезда рядом с входами вентиляционных каналов. Кота удалось взять голыми руками. По-видимому, он выбрался с чердака на крышу и спрыгнул на крышу другой части дома, сообщил зооспасатель Евгений Зенков.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По возвращении домой кот в первую очередь отправился к миске.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей