Кот три недели сидел в вентиляционной трубе дома в Екатеринбурге

По версии хозяев, кот по кличке Беся выбежал в открытое вентиляционное отверстие в ванной.

Зооспасатель Евгений Зенков проверил все трубы на наличие кота с помощью эндоскопа, но животное не обнаружил.

В течение следующих трех недель хозяева кота с помощью соседей пытались найти животное, прислушивались к каждому шороху.

9 августа вечером кот был найден.

Мы с хозяином обнаружили кота на чердаке соседнего подъезда рядом с входами вентиляционных каналов. Кота удалось взять голыми руками. По-видимому, он выбрался с чердака на крышу и спрыгнул на крышу другой части дома, сообщил зооспасатель Евгений Зенков.