На Урале экс-сотрудник МЧС утопил снегоход ради рекорда Гинесса
Сегодня, 09:20Crazy NewsФото: 1Mediainvest.ru
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На Белоярском водохранилище в Свердловской области экс-сотрудник МЧС Дмитрий Швидченко пытается установить рекорд Гинесса, пишет Ура.ру.
Мужчина пытается на снегоходе проехать по воде более 80 километров, пока максимально удается преодолеть только пять километров. За это время мужчина трижды утопил снегоход, его пришлось доставать со дна, «реанимация» техники занимает примерно час.
Дмитрий в компании со своим товарищем не намерены оставлять попытки. Сейчас, по их словам, предстоит выяснить, почему через какое-то время на воде у снегохода начинает некорректно работать двигатель.
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